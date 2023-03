Na spletnem pogovoru o rakih prebavil: Boljša je preventiva kot kurativa

Ljubljana, 22. marca - Presejalni programi za nekatere rake, med njimi za rak debelega črevesa in danke, so zlata vredni, zato se odzovimo vabilom nanje, so pozvali na današnjem spletnem pogovoru, ki je bil osredotočen zlasti na rake prebavil. Boljša je preventiva kot kurativa, vsak, ki potrebuje zdravljenje, pa ga bo dobil, je bilo enotno sporočilo sodelujočih.