Intesa Sanpaolo Bank lani s 16,4 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 22. marca - Slovenska Intesa Sanpaolo Bank, ki je del italijanske bančne skupine Intesa Sanpaolo, je lani vknjižila čisti dobiček v višini 16,4 milijona evrov, kar je 7,6 odstotka manj kot v letu 2021. Poslovni in finančni prihodki banke so se ob tem zvišali za 20,7 odstotka na 79,4 milijona evrov, so danes sporočili iz banke.