Muhabiju Gashiju za umor partnerke 22 let zapora

Sevnica/Krško, 22. marca - Krško okrožno sodišče je danes Muhabija Gashija iz okolice Sevnice spoznalo za krivega umora partnerke in mu dosodilo 22 let zapora. Ker je bil že pred tem v Kranju zaradi nasilja pogojno obsojen na leto in pol zapora, z novim kaznivim dejanjem pa se je kazen spremenila v zaporno, mu je sodišče danes izreklo skupno 23 let in tri mesece zapora.