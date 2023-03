Ljubljana, 22. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,55 odstotka. V ospredju so delnice Krke, s katerimi je bilo doslej sklenjenih za več kot 450.000 evrov prometa, pridobile pa so skoraj poldrugi odstotek vrednosti.