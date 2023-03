Ministrstvo za pravosodje: Napredek pri implementaciji priporočil Greca očiten

Ljubljana, 22. marca - Na ministrstvu za pravosodje so prepričani, da je napredek od predhodnega poročila Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco očiten. Slovenija je namreč od 15 priporočil uspešno implementirala pet, šest delno, neizpolnjena so ostala štiri priporočila. Kot so napovedali v odzivu za STA, bodo konec leta lahko poročali o dodatnih napredkih.