Povprečna plača za januar medletno realno višja

Ljubljana, 22. marca - Povprečna bruto plača za januar je znašala 2144,72 evra, kar je nominalno 0,7 in realno 0,9 odstotka manj kot decembra ter nominalno 11,5 in realno 1,4 odstotka več kot januarja lani. Povprečna neto plača je bila s 1399,03 evra mesečno nominalno za 1,4 in realno za 1,6 odstotka nižja, medletno pa nominalno 13,2 oz. realno 2,9 odstotka višja.