V Celju podražitev vrtčevskih programov

Celje, 22. marca - Celjski mestni svetniki so danes sprejeli sklep o višjih cenah vrtčevskih programov. Kot je povedala višja svetovalka za predšolsko vzgojo na občini Sandra Stajnko Maček, so razlogi rast cen živil, dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter dogovor o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede.