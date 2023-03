Ikea na lokacijah po Evropi zaloge spremlja s sto droni

Stockholm, 22. marca - Švedski pohištveni velikan Ikea na 16 svojih lokacijah v Belgiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in v Švici izven delovnega časa z namenom večje natančnosti zalog in zagotavljanja razpoložljivosti izdelkov za spletno in fizično prodajo na drobno uporablja že 100 avtonomnih dronov.