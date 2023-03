Cene nafte pred izsledki zasedanja Federal Reserve navzgor

Singapur, 22. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju obrnile navzgor. Tudi naftni trg je v zadnjih dneh pod pritiskom dogajanja v bančnem sektorju, tako da so se cene črnega zlata ta teden dotaknile najnižjih vrednosti v zadnjih 15 mesecih. Danes so sicer deležniki na tem trgu v pričakovanju izsledkov zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve.