Azijske borze v zelenem

Tokio, 22. marca - Azijski borzni indeksi so danes sledili dobremu razpoloženju vlagateljev na Wall Streetu in se zvišali. Potem ko so oblasti v vodilnih gospodarstvih obljubile podporo vlagateljem in posojilodajalcem, ki so se zaradi težav nekaterih bank znašli v negotovosti, so se strahovi pred finančno krizo zmanjšali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.