V Zagorju ob Savi na ogled razstava o Janezu Drnovšku

Zagorje ob Savi, 22. marca - Občina Zagorje ob Savi je v mestnem središču postavila na ogled novo ulično razstavo fotografij, ki prikazujejo življenje in delo nekdanjega predsednika države Janeza Drnovška. Razstava je postavljena ob 15. obletnici smrti častnega občana zagorske občine, ki je otroštvo in del mladosti preživel v Kisovcu, so sporočili z občine.