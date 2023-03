Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Okrepile so se predvsem delnice bank, saj so oblasti po nedavnem propadu ameriške Silicon Valley Bank (SVB) obljubile podporo vlagateljem in posojilodajalcem pri prizadevanjih za umiritev trgov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.