Svet UKC Ljubljana za v. d. strokovnega direktorja imenoval Gregorja Norčiča

Ljubljana, 21. marca - Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so se na današnji dopisni seji seznanili z odstopom strokovne direktorice UKC Jadranke Buturović Ponikvar in jo razrešili s položaja. Za v. d. strokovnega direktorja največje slovenske bolnišnice so člani sveta imenovali Gregorja Norčiča, so za STA povedali v UKC Ljubljana.