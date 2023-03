Stavas Skistad in Klaebo prva tudi v Tallinnu

Tallinn, 21. marca - Norvežana Kristine Stavas Skistad in Johanness Hoesfolt Klaebo sta zmagala na sprinterski tekmi v prosti tehniki smučarskih tekačev za svetovni pokal v Tallinnu v Estoniji. To jima je uspelo že na prejšnji tekmi v tej disciplini v Falunu 18. marca. Vili Črv, ki je bil 16., in Miha Šimenc na 25. mestu sta izpadla v četrtfinalu.