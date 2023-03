Na protivladnih protestih v Južni Afriki več sto aretiranih

Pretoria, 21. marca - Južnoafriške varnostne sile so danes sporočile, da so aretirale več kot 550 udeležencev protivladnih protestov, na katerih so predsednika Cyrila Ramaphoso pozvali k odstopu zaradi šibkega gospodarstva in hromeče energetske krize. Ramaphosa je obljubil, da bo preprečil anarhijo, kakršna je v državi zavladala med krvavimi protesti leta 2021.