Zaradi stavke v Los Angelesu doma ostalo pol milijona šolarjev

Los Angeles, 21. marca - Zaposleni v drugem največjem šolskem sistemu ZDA v kalifornijskem Los Angelesu so danes zaradi nesoglasij okrog podaljšanja kolektivne pogodbe začeli s stavko. Zaradi te bo najmanj tri dni doma ostalo okrog 500.000 šolarjev. Stavko so začeli vsi z izjemo učiteljev, ki pa so se jim pridružili hote ali nehote, poročajo ameriški mediji.