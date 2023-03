Javno naročilo za izvedbo letalske obrambe pred točo padlo v vodo

Ljubljana, 21. marca - Za izvedbo letalske obrambe pred točo na območju severovzhodne Slovenije v letošnjem letu do roka ni prispela nobena ponudba, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skladno s tem ni oddalo javnega naročila in je občine pozvalo k posredovanju pooblastil za vnovično izvedbo skupnega javnega naročila.