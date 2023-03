Vlada na predlog obrambnega ministrstva za več kot 20 odstotkov povišala financiranje več projektov

Ljubljana, 21. marca - Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sklenila, da za več kot 20 odstotkov poviša vrednost projektov za brezpilotni letalnik, ureditev hangarjev za štirikolesnike JLTV, ladjo Triglav, naprednejšo avioniko za letalo falcon in nadgradnjo helikopterjev cougar, so sporočili iz Ukoma.