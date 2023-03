SBI TOP pridobil nekaj več kot pol odstotka

Ljubljana, 21. marca - Indeks SBI TOP se je na Ljubljanski borzi danes zvišal za 0,56 odstotka na 1181,84 točke. Borzni posredniki so opravili za 865.049 evrov poslov, največ z delnicami Krke, in sicer za 389.210 evrov. Največji skok je v prvi kotaciji uspel delnicam Zavarovalnice Triglav, 1,27-odstoten, zdrsnile pa so le delnice Cinkarne Celje, za 0,71 odstotka.