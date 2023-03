V Kopru sodijo domnevnim članom mednarodne združbe preprodajalcev drog

Koper, 21. marca - Na Okrožnem sodišču v Kopru se je s predobravnavnimi naroki začelo sojenje domnevnim članom mednarodne združbe preprodajalcev drog, ki so jo junija lani razkrili slovenski in italijanski policisti. V skupini, ki ji sodijo v Kopru, je osem obtožencev. Danes so opravili dva predobravnavna naroka. Oba obtoženca sta zatrdila, da nista kriva.