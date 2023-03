Ameriška vojska vzpostavila prvo stalno oporišče na Poljskem

Poznanj, 21. marca - Ameriška vojska je danes vzpostavila svoje prvo stalno oporišče na Poljskem s sedežem v mestu Poznanj na zahodu države. Poslopje bo služilo kot sedež prednjega poveljstva V. korpusa ameriške vojske. Iz Pentagona so ta mesec sporočili, da so prvi vojaki že prispeli v oporišče. ZDA imajo podobne baze tudi v Belgiji, Nemčiji in Italiji.