V Kobilarni Lipica kot dodatno ponudbo odprli tekaško stezo

Lipica, 21. marca - S prvo tekaško preizkušnjo, na kateri se je pomerilo 90 tekačev, so v soboto v Kobilarni Lipica odprli novo tekaško stezo. Z njo želijo gostom ponuditi naraven, aktiven in zdrav način spoznavanja kulturne in naravne dediščine, je na današnji predstavitvi povedala direktorica Tatjana Vošinek Pucer.