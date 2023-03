V Mali galeriji CD okoljska razstava berlinskega umetnika Andreasa Müllerja-Pohleja

Ljubljana, 22. marca - V Mali galerij Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli razstavo berlinskega umetnika in fotografa Andreasa Müllerja-Pohleja Okoljski odtisi. Postavitev predstavlja izbrana dela iz širšega Andreasovega opusa Študije o vodi ter predstavlja fotografije projektov Donava in Hongkong, video hongkonške vodne krajine ter zvok voda Hongkonga in Donave.