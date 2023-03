Za tretji sklop del na drugem tiru ponudba v višini 208 milijonov evrov

Ljubljana, 21. marca - Na ponovljen razpis za železniške in predorske sisteme na drugem tiru Divača-Koper je vnovič prispela le ena ponudba, in sicer konzorcija SŽ-ŽGP, Kolektor IGIN, GH Holding in Yapi Merkezi Construction, so sporočili iz družbe 2TDK. Ponudba brez DDV znaša 207,7 milijona evrov, v razpisu pa je vrednost del brez DDV ocenjena na 172,6 milijona evrov.