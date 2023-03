V Keniji na opozicijskih protestih pridržali skoraj 240 ljudi

Nairobi, 21. marca - V več kenijskih mestih so v ponedeljek potekali protesti proti naraščajočim življenjskim stroškom v državi, h katerim je pozval opozicijski voditelj Raila Odinga. Demonstranti so se v prestolnici Nairobi in drugod spopadli s policijo, pri čemer je bilo ranjenih 31 policistov, aretiranih pa 238 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.