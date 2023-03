Zaradi previsokih stroškov v Kočevju zaključujejo projekt ToyotaGo

Kočevje, 21. marca - V občini Kočevje so se odločili, da bodo zaradi previsokih stroškov, ki so v celoti padli na občinski proračun, zaključili projekt prevozov na zahtevo, poimenovan ToyotaGo. Odločitev ni bila lahka, saj so uporabniki tovrstno obliko mobilnosti sprejeli za svojo ter je številnim olajšala vsakdan in prihranila marsikatero pot, so zapisali na občini.