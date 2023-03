MZEZ ob dnevu boja proti rasni diskriminaciji poziva k odpravi sovražnega govora

Ljubljana, 21. marca - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes ob mednarodnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji pozvalo k strpnosti in spoštovanju ter odpravi sovražnega govora. Spomnilo je, da letos mineva 75 let od sprejema splošne deklaracije človekovih pravic, ki določa, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in pravice.