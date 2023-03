V Kopru junija srečanje predstavnikov verstev z Balkana

Ljubljana, 21. marca - V Kopru bo 17. in 18. junija dogodek, poimenovan Forum za dialog in mir na Balkanu, na katerega so vabljeni verski predstavniki iz 15 držav regije. Govora bo o tem, kako z medverskim dialogom preprečiti krhanje miru na Balkanu. Murskosoboški škof Peter Štumpf je ob tem dejal, da je skrb za mir prva dolžnost vernikov vseh veroizpovedi.