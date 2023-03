V projektu Oštarije kot kodi zaživijo pozabljene gostilne

Idrija, 22. marca - Trije cerkljanski podjetniki so zagnali inovativen projekt, v katerem za en dan oživijo nekdanje vaške gostilne. Po lanski uspešni obuditvi štirih gostiln v Občini Cerkno sta letos zaživeli dve v okolici Idrije, tretja pa bo na vrsti to nedeljo. Zanimanje za podobno obuditev starih gostiln so zaznali celo za državno mejo.