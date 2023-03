Stopnja delovne aktivnosti med slovenskimi materami z več otroki najvišja v EU

Ljubljana, 21. marca - V letu 2021 je bilo v Sloveniji približno 700.000 mater, rodilo se je nekoliko več otrok kot leto prej. Največ otrok se je rodilo materam, starim med 30 in 34 let. Stopnja delovne aktivnosti med materami s tremi ali več otroki je bila v Sloveniji 80,6-odstotna, najvišja v EU, so ob prihajajočem materinskem dnevu sporočili iz statističnega urada.