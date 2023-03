Nemška ministrica na prvem vladnem obisku Nemčije na Tajvanu po 26 letih

Taipei, 21. marca - Nemška ministrica za izobraževanje Bettina Stark-Watzinger je danes prispela v Taipei in s tem pričela prvi uradni obisk člana nemške vlade na Tajvanu po 26 letih. Med obiskom je s tajvanskim nacionalnim svetom za znanost in tehnologijo podpisala sporazum o tehnološkem sodelovanju. Peking je obisk že ostro obsodil in ga označil za zlonamernega.