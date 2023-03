Prebivalci ob Ormoški cesti zahtevajo ostrejšo omejitev tovornega prometa

Ptuj, 21. marca - Civilna iniciativa za izgradnjo ptujske obvoznice je z dopisom ministrstvu za infrastrukturo znova opozorila na problematiko tranzita težkih tovornih vozil skozi Spuhljo, Budino in po Ormoški cesti na Ptuju. Kot poudarjajo, so bivalne razmere na delu ceste, kjer se združuje daljinski tovorni promet s strani Središča ob Dravi in Zavrča, nevzdržne.