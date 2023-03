Indeksi na evropskih borzah uvodoma krepko nad izhodišči

London/Frankfurt/Pariz, 21. marca - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se v uvodu v današnje trgovanje dvignili krepko nad izhodišča. Kot ocenjujejo analitiki, so številna zagotovila centralnih bank in predstavnikov vlad omilila strah vlagateljev pred obsežnimi težavami mednarodnega bančnega sektorja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.