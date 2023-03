Umrl je Janez Gorišek

Ljubljana, 21. marca - V 90. letu starosti je umrl Janez Gorišek, slovenski gradbeni inženir, nekdanji smučarski skakalec in športni delavec, legenda Planice. Gorišek je kot gradbenik s starejšim bratom Vladom Goriškom projektiral slovito letalnico v Planici, ki je bila zgrajena leta 1969 in že na otvoritveni tekmi so gledalci pod Poncami videli pet svetovnih rekordov.