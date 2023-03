V Franciji na protestih proti pokojninski reformi pridržali več kot 240 ljudi

Pariz, 21. marca - V več francoskih mestih so se v ponedeljek nadaljevali protesti proti nedavno sprejeti pokojninski reformi. Protestniki so se spopadli s policijo, pri čemer je bilo poškodovanih 11 policistov, samo v Parizu so pridržali 243 ljudi. V luči razgrete razprave o reformi bo predsednik Emmanuel Macron v sredo o njej spregovoril v televizijskem intervjuju.