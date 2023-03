Newyorški indeksi borzni dan zaključili v zelenem

New York, 20. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Čeprav so ameriški delniški trgi zaključili v pozitivnem območju, so delnice bank v ponedeljkovem nestanovitnem trgovanju nihale, potem ko so se finančni organi trudili ublažiti strahove pred krizo v bančnem sistemu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.