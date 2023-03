Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 3.)

Ljubljana, 20. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju ministrice za kulturo Aste Vrečko z italijanskim kolegom Gennarom Sangiulianom v Novi Gorici, o tem, da je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon pozdravila dogovor o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom in o odprtju suhega skladišča v jedrski elektrarni Krško.