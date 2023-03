Celje, 20. marca - Pogrešajo mladoletnega Dominika Tomplaka Kotnika iz Celja, ki so ga nazadnje videli okoli 9. ure dopoldan na Ipavčevi ulici v Celju. Pogrešani je visok okoli dva metra, ima kratko pristrižene svetle lase in sivo-rjave oči. Oblečen je bil v temno sivo trenirko in obut v črne natikače, so sporočili s Policijske uprave Celje.