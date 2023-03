Kmetijski ministri EU tudi o razmerah na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini

Bruselj, 20. marca - V ospredju zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je udeležila tudi slovenska ministrica Irena Šinko, je bila razprava o razmerah na kmetijskih trgih zaradi posledic vojne v Ukrajini. Kot je ob tem poudarila ministrica, so razmere na kmetijskih trgih še vedno zaskrbljujoče, posledice pa so vidne tudi v vedenju potrošnikov.