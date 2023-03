Evropske borze po nemirnem koncu tedna v zelenem; nafta neenotno, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 20. marca - Indeksi na evropskih borzah so čez dan nihali, dan pa končali v zelenem območju. Vlagatelje so spodbudila prizadevanja pristojnih organov, usmerjena v to, da bi zmanjšali strah pred krizo v bančnem sistemu zaradi pretresov v delu bančnega sistema v ZDA in Evropi. Cene nafte se gibljejo neenotno, evro pa je v primerjavi z dolarjem pridobil.