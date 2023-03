Ptujski svetniki podprli osnutek turistične strategije mesta

Ptuj, 20. marca - Ptujski svetniki so na današnji seji podprli osnutek strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma do leta 2028 in izvedbo 15-dnevne javne razprave o omenjenem dokumentu. Že v četrtek bo v dominikanskem samostanu potekala javna tribuna, po besedah županje Nuške Gajšek pa bodo o dokončni strategiji odločali predvidoma pred poletjem.