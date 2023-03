Na OECD o prihodnosti socialne ekonomije na globalni ravni

Ljubljana, 20. marca - Udeleženci dogodka Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so razpravljali o priložnostih za razvoj socialne ekonomije na globalni ravni ter njeni vlogi pri prehodu k trajnostnim in vključujočim poslovnim modelom. Prek spleta se jim je pridružil državni sekretar Matevž Frangež, ki je predstavil načrte Slovenije na tem področju.