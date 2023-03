Ljubljanska borza: Indeks tik nad gladino

Ljubljana, 20. marca - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP trgovanje sklenil tik nad gladino. Borzni posredniki so opravili za 865.626 evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so se podražile za 1,45 odstotka. Medtem so se znižale vrednosti delnic NLB, ki so se pocenile za skoraj dva odstotka, ter Luke Koper, Petrola in Save Re.