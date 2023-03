Ministra Slovenije in Italije v Novi Gorici o projektu EPK 2025

Nova Gorica, 20. marca - V Novi Gorici sta se danes srečala ministrica za kulturo Asta Vrečko in njen italijanski kolega Gennaro Sangiuliano. Osrednja tema pogovora je bil projekt EPK 2025, skupen projekt Nove Gorice in Gorice. Oba ministra sta se srečala še z obema županoma; novogoriškim Samom Turelom in goriškim Rodolfom Ziberno.