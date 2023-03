24ur.com: Učitelj od dijakinje zahteval, da sname hidžab

Ljubljana, 20. marca - V eni od ljubljanskih srednjih šol je v petek prišlo do incidenta, ko je učitelj od ene od dijakinj, ki je v šolo prišla s hidžabom, zahteval, da ga sname. Dijakinja tega ni želela narediti in je razred raje zapustila, vmes je nato posegla ravnateljica, poroča portal 24ur.com. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje šoli pomagajo z usmeritvami.