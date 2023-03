Kajakaši in kanuisti začeli pomembno sezono

Ljubljana, 20. marca - Minuli vikend so novo sezono začeli kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Prva tekma posebno pomembna ni bila, praktično so vsi nanjo prišli iz trenažnega procesa, tako da rezultati niso bili povsem realni, se pa je pokazalo, da se slovenski vrh posebej ni spremenil in da tudi v reprezentanci ne bo bistvenih sprememb.