Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 20. marca - Nevarnost snežnih plazov je v Julijskih Alpah nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna, druge stopnje. Nevarnejša so zlasti strma prisojna pobočja, kjer so zaradi dnevne otoplitve pričakovani spontani snežni plazovi mokrega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V visokogorju je ponekod lahko napihan sneg, ob večji obremenitvi obstaja možnost sprožitve manjšega kložastega snežnega plazu. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare, pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. V gorah se je v preteklih dneh občutno segrelo. Zlasti na strmih prisojnih legah visokogorja se je sneg čez dan ojužil. V bolj senčnih legah se je sneg zaradi suhega zraka počasneje preobražal. Predvsem na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel so področja z napihanim snegom. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je trda in ponekod poledenela. V sredogorju je že veliko kopnih mest.

V ponedeljek bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Lahko se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, meja snežena bo na nadmorski višini med 1600 in 1800 metri. Zapihal bo šibak vzhodni do severovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 m okoli -3 stopinj Celzija. V torek bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Zapihal bo šibak vzhodni do jugovzhodni veter. V sredo bo po večini sončno, zapihal bo šibak jugozahodni veter. Otoplilo se bo, ničta izoterma bo dosegla višino naših najvišjih vrhov. V četrtek bo več oblačnosti in še vedno visoke temperature.

Na snežne in plazovne razmere bosta vplivala sonce in otoplitev. Snežna odeja se bo na osončenih legah čez dan ojužila, nižje bo sneg tudi kopnel. Plazovne razmere se bodo čez dan spreminjale. Od poznega dopoldneva do poznega popoldneva se bo na strmih prisojnih pobočjih povečala možnost za spontano plazenje sprijetega ali nesprijetega mokrega snega. Severna pobočja bodo varnejša, tam bo potrebno paziti predvsem na klože in šibke plasti v snežni odeji. V sredo in četrtek se bo zaradi otoplitve nevarnost snežnih plazov povečala. Sneg ponoči ne bo pomrznil, ker se bo ničta izoterma povzpela na nadmorsko višino okoli 3000 metrov.