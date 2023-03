Evropska komisija opozarja na povečevanje količine nevarnih odpadkov

Bruselj, 20. marca - Količina poslanih nevarnih odpadkov znotraj in zunaj EU se je med letoma 2001 in 2019 več kot podvojila na 8,1 milijona ton, čeprav pri prijavah ni sprememb, v poročilu ugotavlja Evropska komisija. Obseg nezakonitih pošiljk, ki jih odkrijejo inšpekcijski pregledi držav članic, narašča, so danes sporočili iz Bruslja.