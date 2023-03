Veterinar odvzeta goveda s koroške kmetije napotil v redni zakol

Ljubljana/Kotlje, 20. marca - Po odkritju zelo slabih higienskih razmer in poginulih govedi na kmetiji v Podgori nad Kotljami so pristojni v četrtek opravili odvzem preostalih 13 govedi, nato pa je po veterinarskem pregledu uradni veterinar v petek vseh 13 govedi napotil v redni zakol, so danes za STA pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.