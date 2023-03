Odbojkarice Ludusa zmagovalke klubskega prvenstva

Ljubljana, 20. marca - Odbojkarice na mivki ljubljanskega Ludusa, Maja Marolt, Živa Javornik, Anja Maček in Špela Morgan, so zmagovalke srednjeevropskega klubskega prvenstva v Ljubljani, na katerem je nastopilo deset klubov iz šestih držav, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).